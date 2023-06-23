Şarkıcı Deniz Seki, Ceyda Düvenci’nin sunumuyla hazırlanan ‘Bambaşka Sohbetler’ isimli programa konuk oldu. Uzun süredir hiçbir programa katılmayan Seki, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Annesinin kansere yakalandığını ilk kez açıklayan Seki, ‘Doyamadım’ şarkısının da sanıldığı gibi sevgilisine değil, babasına yazdığını itiraf etti.

Ünlü isim, “Annemle babam 26 yıl sonra boşandılar. Ben de babama küstüm. Anne babaya küsülmezmiş, asla. Konuşmuyorduk, babam ayrı eve taşındı. Babamın ölüm haberinde adres arayarak buldum. Öptüm kokladım vedalaştım… Benim için çok acıklı bir hikayedir. Doyamadım şarkısını ondan sonra yazdım. O dönem bir erkek arkadaşım vardı, herkes ona yazdığımı zannetti, hayır babama yazılmış şarkıydı” dedi.

Deniz Seki” Annem rahatsız. Yatalak oldu. Beyin kanserine yakalandı. Çok şükür acı çekmiyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Nefes alsın, yaşasın, acı çekmesin, bir yeri ağrımasın; öyle olduk… Bazen konuşabiliyor, ne olur bana kızım de anne diyorum, beni ‘benim kızım gelmiş’ diye karşılardı. Eve gidince hep o günleri hayal ediyorum. Zor bir dönem benim için. 6 yıldır yatalak annem” diyerek sözlerine ekledi.

Sosyal medyada kadınların kilolarıyla ilgili yapılan yorumlara tepkili olan Seki, “Biz kilolu ve göbekli adamlara laf ediyor muyuz” diye esprili bir dille düşüncesini belirtirken, “Bizi linç edenlerin empati yoksunu olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.