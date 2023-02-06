Daha öncesinde saldırıda bulunan köpek gruplarının zehirlenmesi gerektiğini savunan ve sosyal medya hesabından bu yönde paylaşımlar yaptığı için hakkında soruşturma başlatılan Yıldız Tilbe, Van’da 10 yaşındaki bir çocuğa saldırarak ölümüne neden olan sokak köpeği olayının ardından şarkıcı, “Köpek terörü işte” diyerek tepkisini göstermişti.

Bu sözleri nedeniyle sosyal medyadan tepki alan Tilbe, “Köpekler hakkındaki açıklamalarınız çok tepki gördü. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna üzerine “İnsan hayatı doğadaki bütün canlıların hayatından daha önemlidir. Böyle savunuyorum. İnsan olmasaydı, apartmanlarda oturmazdık. Yapılmış yollarda yürümezdik. Dünyayı insan inşa eder ve insan güzelleştirir. İnsanın güzelleştirdiği yerde her şey güzel güzel yaşar. Ama insanının kötüleştirdiği yerde insan kendisi de dahil hiçbir yaşam hakkı ve şansı yoktur. Böyle olmasın. İnsanlığı savunuyorum. İnsanlık her şeye sahip çıkar. Başkasının ne düşündüğü de umrumda değil” demişti.

Tüm bunların ardından ünlü şarkıcı Aynur Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Düşünebildiğini zannedip düşünme yetisini tamamıyle yitirmiş bir örnek var karşınızda, onun için boşuna demiyoruz çocuklar, uyuşturucu zararlıdır!” deyip, ‘Sen Kimsin Yıldız Tilbe’ etiketiyle ağır göndermede bulundu.