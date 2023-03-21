Daha önce Kenan Doğulu ve Serdar Ortaç‘ın eserlerinin izinsiz kullanımıyla ilgili müzik şirketlerine telif davası açtığı biliniyordu. Doğulu ve Ortaç’ın ardından birçok ünlü sanatçı da harekete geçti.

Özge Eğrikar’ın haberine göre; Ajda Pekkan, Edip Akbayram, Kubat, Hüseyin Turan, Nalan’ın içinde olduğu birçok ünlü sanatçı hak sahibi oldukları eserlerin izinsiz kullanıldığına dair avukatları Levent Polat ve Ergin Akçay aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Ünlü isimler, açtıkları davalarda eserlerinin dijital mecralarda izinsiz şekilde kullanılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

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