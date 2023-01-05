Cemiyet dünyasının önemli isimlerinden Cefi ve Yasemin Kamhi’nin küçük kızları Lara Kamhi, önceki gün Niştaşında’da objektiflere yakalandı. Uzun yıllar ışıltılı davetlerin dikkat çeken isimlerinden olan Kamhi, artık sadece sanatsal etkinliklere katıldığını söyledi.

36 yaşındaki sanatçı, konuyla ilgili ise şunları söyledi: “Evet beni her davette görüyordunuz, artık kendi işlerimle sanatla alakalı davetlerde yer alıyorum, ancak böyle yerlere çağrılırsam giderim, Işıltılı davetlere veda ettim, artık kendi sanat galerisi işlerimle meşgulüm, Kore’de bir sergi açacağım.”