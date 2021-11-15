Ünlü sanatçı Fedon hakkında çıkan iddialara yanıt verdi

Bodrum’a olan aşkıyla tanınan Fedon, hakkında çıkan iddialarla ilgili konuştu. Ünlü sanatçı, 2 yıl önce böbreğinde oluşan tümör fark edildikten sonra başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve operasyondan 15 gün sonra yeniden çalışmaya başladığını söyledi.

Hakkında çıkan söylentilerle ilgili konuşan Fedon, sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyleyerek “Allah sağlık verdiği müddetçe sahnelerde olacağım, sizlerle olacağım.” dedi

“Çok sağlıklıyım, iki yıldır devamlı çalışıyorum”

Konuşmasına devam eden ünlü sanatçı, “Hayırlı haftalar diliyorum. Bugün internette, sosyal medyada bir haberler dolaşıyor. Ben de şahit oldum, şahsen ben de üzüldüm. ‘Fedon kanser, Fedon çaresiz bir hastalığa yakalandı’ gibi haberler. Tabi doğru ve yanlış olarak tartışılır. İkii yıl önce böbreğimde bir tümör vardı, kanser olarak çıktı. Ameliyatımı başarılı bir şekilde oldum. 10-15 gün sonra da çalışmaya başladım. Tabi kısmet, iki sene sonra bu haberin çıkmasıymış. Şunu söylemek istiyorum, yanlış anlamayın. Çok sağlıklıyım. İki yıldır devamlı çalışıyorum. Kanser çok ağır bir laf ama kalp hastalığı gibi, grip gibi bir hastalık olarak görmeye artık alışmamız lazım. Çünkü zaman ilerliyor, çağ atladık, tedavisi mümkün. İşte karşınızdayım. Bakmayın böyle giydiğime, sabahları biraz serin oluyor. Birazdan denize gireceğim.” sözlerini kullandı.

“Allah sağlık verdiği müddetçe sahnelerde olacağım”

Dün akşam Antalya’da çalıştığını, sonrasında Bodrum’a geri döndüğünü ifade eden Fedon, “Fedon sağlam. Sevenlerime ve sevmeyenlerime bunu duyurmayı bir görev olarak addediyorum kendime. Çok iyiyim. Allah sağlık verdiği müddetçe sahnelerde olacağım, sizlerle olacağım. Beni merak edenler için küçük bir açıklama yapmakta fayda görüyorum. Hepinize sevgilerimin, saygılarımın kabulünü, hoşça kalın, Fedonca sevgiler.” dedi.

Ünlü sanatçı Fedon, iskelede yaptığı konuşmasından sonra üzerini çıkarıp “Bugün 15 Kasım 2021. ‘Fedon hasta, kanser oldu, ölüyor’ diyenlere nispet gidiyorum.” diyerek Bodrum’un serin sularına atladı.