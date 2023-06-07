Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir AVM’de görüntülenen Sefo, tarzıyla sık sık gündeme gelmesiyle ilgili “Sahne ve günlük hayat için styling desteği alıyorum” dedi.

PowerTürk Müzik Ödülleri’nde Rap/HipHop kategorisine yer verilmediği için Twitter hesabından durumu eleştiren ünlü rapçi, “Müzik ödülü veriliyor ama kategori olarak rap ve hip hop’a yer verilmemiş. Bunlar 10 sene önceydi. Bunlar geçti diye düşünüyorum. 10 sene önce rap görmezlikten geliniyordu. Artık var ve herkes farkında. Bu kadar talep edilen bir şeyi görmezden gelmek dinleyiciye saygısızlık” şeklinde konuştu.

Sefo, gazetecilerin “Bunun sebebi sizce ne?” diye sorması üzerine ise “10 sene önce olsa, ‘Az dinleniyordu, o yüzden dahil edilmedi’ diyebilirdim. Kendilerini sadece pop müziğe yakın görüyorlarsa, hatırladığım kadarıyla arabesk kategorisi vardı. Rock ve alternatif vardı. Sadece rap yok gibi hissettim” cevabını verdi.