Pazartesi (1 Mart) gecesi şarkıcı, 2007 tarihli hit şarkısı Take You Down’ın performansı sırasında bir hayranını sahneye çıkardı.

Brown, şarkının sözleri arasında hayranına kucak dansı yapmaya başladı.

Öte yandan, muhtemelen deneyimini kaydetmeye çalışan hayranın performans boyunca telefonunu kullandığı görüldü.

Chris Brown said “I’m only gon tell you but one time” 🤣🤣🤣pic.twitter.com/55qz3dyCqf

