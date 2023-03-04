Pazartesi (1 Mart) gecesi şarkıcı, 2007 tarihli hit şarkısı Take You Down’ın performansı sırasında bir hayranını sahneye çıkardı.

Brown, şarkının sözleri arasında hayranına kucak dansı yapmaya başladı.

Öte yandan, muhtemelen deneyimini kaydetmeye çalışan hayranın performans boyunca telefonunu kullandığı görüldü.

Chris Brown said “I’m only gon tell you but one time” 🤣🤣🤣pic.twitter.com/55qz3dyCqf — Gʜᴀɴᴀɪᴀɴ Jᴏʟʟᴏғᴏɢɪsᴛ🇬🇭 (@WizardKenny) March 2, 2023

Brown, bir noktada telefonu hayranının elinden alıp ters çevirerek kadının kucağına koydu. Yine de şarkıcı performansına devam ederken, hayranı telefonunu tekrar eline aldı.

Telefonunu elinden bırakmadığı için sinirlenmiş görünen Brown, daha sonra telefonu hayranının elinden kaparak kalabalığa fırlattı.