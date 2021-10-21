Ünlü Rapçi Evine Bile Dönemeyecek!

Hollanda’da doğup büyüyen Türk asıllı rap şarkıcı Murda (Önder Doğan), insanlara şarkılarında uyuşturucuyu sevdirmek ve özendirmek adı altında yargı karşısına çıkması istenmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kente giriş yaparken gözaltına alınan Murda ilk önce emniyette polislere ifade verip sonrasında Çağlayan Adliyesi’nde nöbetçi mahkeme karşısına çıktı. Murda için verilen kararda; adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ve yurt dışı çıkış yasağı koyulmasına karar verildi. Murda’nın ailesini ve kızını uzun süre ziyaret edemeyeceği anlamını taşımakta olan bu karar sevenlerini üzdü.

“Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyordum!”

Murda, ifadesinde uyuşturucu maddelerin yaşadığı Hollanda’da serbest olduğunu, Türkiye’de yaşamadığı için burada yasak olduğunu bilmediğini söyledi. Ünlü rapçi şu ifadeleri kullandı:

“2 adet ‘Duman’ isminde şarkım var ama Türkiye’de söylediğim ‘Duman’ şarkısı, suçlamanın olduğu şarkılarımın içerisinde yer almıyor. Hollanda’da yetiştim. Oranın kültürüyle büyüdüm. Hollanda’da yasaklı maddelerin kullanımı serbest. Bu yüzden Türkiye’de böyle olabileceğini düşünmemiştim. Rap şarkıları sokak jargonuna yansıtır ve arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça insanları özendirmek amacıyla söylenmiş değildir.”

Yazı Funda Güneş