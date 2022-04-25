“Beta” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu’na götürüldü. Büyük bir şok yaşayan rapçi Berk Bayındır’ın kız arkadaşı Simla Ener “Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum” demekle yetindi.