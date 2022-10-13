Son dönemde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Madonna, TikTok hesabından yayınladığı video ile gündem oldu. 64 yaşındaki yıldız isim, pembe renkli iç çamaşırını çöpe atarken bir video çekti. Paylaşımına “Eğer ıskalarsam, eşcinselim” notunu yazan Madonna’ya, takipçilerinden yüzlerce yorum geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, pop yıldızının TikTok trendlerini yakalayabilmek için bu tarz bir video çektiğini iddia ederken, kimileri de şarkıcının cinsel yönelimine dair bir itirafta bulunduğunu söylüyor.