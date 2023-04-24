Ünlü oyuncu Robert Downey Jr., Sherlock Holmes karakteriyle en son 2011 yılında izleyici karşısına çıkmıştı. Serinin üçüncü filminin resmi olarak duyurulmasının ardından 5 yıl geçti fakat çekimler henüz başlamadı.

Hayranların kafasına “Proje iptal mi oldu?” sorusu dolanırken, Downey Jr.’ın filminin çekilmesini hala istediği ve umutlu olduğu öğrenildi. Oyuncunun eşi ve yapımın ortaklarından Susan Downey, The Wrap’a verdiği röportajda; Devam filminin şimdilik sadece geliştirme aşamasında olduğunu ama bunlara rağmen Robert Downey Jr. için hala bir ‘öncelik’ olduğunu belirtti:

“İşte size şunu söyleyebilirim ve Amanda [Burrell, yapım ortağı] bunu doğrulayabilir. Bundan önce, üçümüz Robert’la öğle yemeği yedik. Ve o film çok özel bir konuşma konusuydu. Yani evet, haznede. Doğru olduğunda, doğru insanlarla yapacağız, ancak bu şirket için bir öncelik ve Robert için bir öncelik.”