Ünlü oyuncular Tuvana Türkay ve Asuman Dabak, plajda keyifli bir gün geçirdi. Hürriyet’te yer alan habere göre; İkili uzun süre şezlonglarında sohbet ettikten sonra akşam saatlerinde denize girdi. Türkay ve Dabak’ın keyifli anları ise objektiflere yansıdı. Türkay, ara sıra köpeği Iggy’yi de denize sokarak oyun oynadı. Denizden çıktıktan sonra ise oyuncu arkadaşlar güneşlenmek için şezlonglarına geçti.

Öte yandan, 32 yaşındaki Türkay geçtiğimiz günlerde iş insanı İzzet Antebi ile yollarını ayırdıktan sonra 5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşmıştı. Türkay, plaj keyfini sosyal medyada da takipçileriyle paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.