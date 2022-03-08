Gösterime girer girmez hasılat rekoru kıran The Batman filminde Cat Woman rolüyle yer alan Zoë Kravitz, Christopher Nolan’ın çektiği Kara Şövalye Yükseliyor filmi için reddedildiğini açıkladı.

The Observer’a konuşan ünlü oyuncunun iddiasına göre, Kara Şövalye Yükseliyor seçmelerinde kendisine “fazla şehirli” bir görünüme sahip olduğu söylendi ve bu nedenle Kravitz, rolü alamadı. Yerine gelen isim ise Oscar’lı oyuncu Anne Hathaway oldu.

2012’de çekilen Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Night Rises) filminde de yine Cat Woman (Kedi Kadın) rolü için yarışan 33 yaşındaki Kravitz, The Batman ile muradına 10 yıl sonra da olsa ermiş görünüyor.

“Benim için çok zorlu anlardı”

Seçmelerde yaşadığı olayla ilgili konuşan Kravitz, “Bu ifade, doğrudan yönetmen Chris Nolan’dan mı geldi bilmiyorum. Muhtemelen kast yönetmeni veya kast yönetmeninin asistanı olduğunu düşünüyorum.”

“Renkli bir kadın olmam, oyuncu olmam ve o sırada ten rengimden dolayı okuyamadığımın söylenmesi ve ‘şehirli’ kelimesinin böyle kullanıldığını duymak… Benim için gerçekten zorlu anlardı” dedi.

Geçtiğimiz hafta vizyona giren The Batman, vizyona girdiği ilk hafta sonunda 128,5 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. Film, yeraltı suç dünyasından Gotham City’yi koruyan Batman’in (Robert Pattinson) yolunun gizemli Cat Woman ile kesişmesini konu alıyor.