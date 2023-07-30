Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, “Bir süredir karaciğerimle ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçlerle ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonra da Allah’ın izniyle böyle bir niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle Ufuk Özkan (ağabeyiniz, kardeşiniz) İyi ki varsınız” ifadelerini kullanmıştı.

Zor günler geçiren Özkan’dan müjdeli haber geldi. Hastane yatağından bir kare paylaşan oyuncu, organ nakline gerek kalmadığını ve bir hafta sonra taburcu olabileceğini açıkladı.

48 yaşındaki oyuncu son durumu hakkında şunları söyledi: “Günaydın. Hastanede 15’inci gün. Arayan, soran, dua eden, sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler… Şükür, ne çok sevenim varmış. Bana güç oldunuz. O zaman güzel haberi vereyim. Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam. En kısa zamanda sahalara döneceğim, gülmeye güldürmeye devam. Hepinize, ağabeylerim, ablalarım, kardeşlerim sarılmak istiyorum. Desteğiniz paha biçilmez. İyi ki… Sevenlerime, hep güleryüzlü samimi hemşirelere, düşmeyeyim diye beni yıkayan Ahmet ağabeyime, diyet yemeklerini lezzetlendiren ve küçük kaçamaklar yapmama izin veren Sibel kardeşime, her saat başı ben uyurken bile kontrol eden Alihan kardeşime, odamı her gün resmen kırklayan Zeynep ablama ve adını hatırlayamadığım tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun.”

“Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca beyefendiye güç ve güven veren aramaları ve mesajları için teşekkür ederim. Prof. Dr. Murat Dayangaç ile Prof. Dr. Onur Yaprak hocalarıma artık dostlarıma diyorum çok teşekkür ediyorum. (Canlar böle devam ederse 1 hafta sonra taburcu olurum. Tam hazır olmadan çıkmıyoruz çünkü bazı kan değerlerini sabitlememiz gerekiyor) Ama merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmıyorum daha uzun yıllar buralardayım. Sevgiler.”