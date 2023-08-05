Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminden sonra radikal bir karar aldılar. Snob Magazin’de yer alan habere göre; Sayışman, deprem korkusu nedeniyle eşi ve çocuklarıyla birlikte Arnavutluk’a taşındı.

Tiran ve ülkenin tatil beldesi Dhermi’den ev satın alan ünlü çiftin kızları Alina ve oğulları Efehan da eğitimlerine burada devam edecek.

Öte yandan tamamen Arnavutluk’a yerleşmediklerini belirten ünlü isim, “Yılın altı ayı burada diğer yarısında ise ülkemde olacağım. Zaten uçakla Antalya’dan daha yakın. Hiç taşınmamışım gibi beni sık sık göreceksiniz. İstanbul’daki evimizi zaten kapatmadım. Ülkemizde de yaşayacağız. Artık iki ülkede evim var” ifadelerini kullandı. Tolgahan Sayışman, Arnavutluk’un da deprem bölgesi olması hakkında ise “Orada bizim kadar büyük deprem beklenmiyor” dedi.