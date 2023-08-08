2015 yılından beri Sandra Bullock ile mutlu birliktelik yaşayan 57 yaşındaki Bryan Randall, mücadele ettiği ALS hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Randall’ın ailesi tarafından yapılan açıklamada “Bryan Randall’ın 3 yıl süren ALS ile mücadelesini kaybettiğini ve huzur içinde yaşamını yitirdiğini söylemekten dolayı çok üzgünüz. Bryan, ALS ile yolculuğunu saklı tutmak istedi” sözleri kullanıldı.

Yaklaşık 3 yıldır ALS hastalığıyla savaşan ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeyen Randall en son 2020’de görüntülenmişti.