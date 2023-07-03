Şahan Gökbakar, Disney Plus’ın Türk yapımlarını platformdan kaldırılması üzerine soluğu Instagram hesabından aldı. Hikayeler bölümünden konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Disney başkanı Bob Iger beyin aldığı kararla strateji değişikliği yapmışlar ve birçok ülkede yerel içerikleri platformdan atmışlar. Atmışlar diyorum çünkü bizim de 1 hafta evvel haberimiz oldu. Bob Iger’ın aldığı bu karara, Disney+Turkiye yönetiminin de çok üzgün olduğunu yakından biliyorum.

Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+ a üye olduğunun farkındayım ve kendimi mahçup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum. Böyle bir kararı bu kadar keyfe keder, seyircisine tek açıklama yapmadan alan ve üyelerini bu kadar umursamayan Disney Plus’ın yaptığını çok yanlış buluyorum.

5 yıl boyunca sadece Disney’de olup, yayınlanmamak ve seyircimden uzak kalmak benim için kabul edilebilir değil. Mutluluğum Disney gibi bir platformda Dünya Rekoru kırmış olmamız ve bunun gururu. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve emin olun yakın zamanda yeniden birlikte olacağız. Seyircilerimize saygılarımla.”