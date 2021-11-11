Zafer Algöz’den dikkat çeken açıklama: Kaliteli oyuncu her zaman iyi
Ünlü oyuncu Perihan Savaş’ın oğlu evleniyor
FOX’un beğenilerek izlenen dizisi “El Kızı’nda Cavidan karakterini canlandıran Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer, sevgilisi Melis Ketenci’ye evlilik teklifinden bulundu. Savaş, oğlu Zafer’in kar küresinde evlilik teklif ettiği anın fotoğrafını çekti.
Oğlunun bu mutlu gününde çekilen kareyi Instagram hesabından paylaşan oyuncu, “Bir kar küresiyle başlayan aşk, mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım. Ailemize hoş geldin kızım” notunu düştü.