Oyuncu Pelin Karahan‘ın eşi Bedri Güntay, sağlık sorunları nedeniyle ikinci kez ameliyat masasına yattı. Geçtiğimiz günlerde Zorlu Center’da eşi ve oğluyla birlikte görüntülenen Karahan, bayram alışverişi için geldiklerini ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Pelin Karahan’ın tiyatro oyununa devam ettiğini belirtmesi üzerine eşi Bedri Güntay, ikinci ameliyatın da başarılı geçtiğini ve her şeyin yolunda olduğunu açıkladı. Güntay, ikinci kaburga kemiğinin de alındığını belirtti.