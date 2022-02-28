Eski oyuncu Meghan Markle, Prens Harry ile evlenmeden önce Suits dizinde rol almıştı. Prens Harry ile evlenmek için Hollywood’a veda eden Markle, eşi Prens Harry, çocukları Archie ve Lilibet ile birlikte lüks bir malikanede yaşıyor. Fakat her ne kadar artık oyunculuk yapmasa da şöhretini borçlu olduğu Suits dizisindeki eski rol arkadaşları Markle’yi sıkça anıyor. Geçenlerde bu duruma dizide sevgilisini canlandıran Patrick J. Adams’da eklendi.

Kısa bir süre sonra rol alacağı Broadway oyunu hakkında Entertainment Weekly’ye konuşan ünlü oyuncu, eski rol arkadaşı Meghan Markle ile yaşadığı komik anları da anlattı. Suit dizisinde oynadığı dönemde Los Angeles’ta sahnelenen 9 Circles adlı oyunda sahneye çıktığını ve gösterilerden birine de Meghan Markle’ı davet ettiğini söyleyen Adams, “Benim çıplak olarak sahneye çıktığım bu oyunu izledi. Ardından da benim sahnedeki görüntümü şaka konusu yaparak uzun süre dalga geçti” dedi.