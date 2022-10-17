Bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalan Mine Tugay, Medcezir dizisindeki başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmişti. O günden beri sevenleriyle iletişimini sosyal medya hesabını aktif kullanarak devam ettiren Tugay, geçtiğimiz günlerde Instagram’da bir soru cevap etkinliği gerçekleştirdi.

Gündemden düşmeyen güzelliğinin sırrı merak konusu olan Mine Tugay, takipçisinin ”Bu kadar genç kalmayı nasıl beceriyorsunuz?” sorusuna yanıt verdi. 44 yaşındaki oyuncu ”Ruh gençliğimi içimdeki çocuk sayesinde koruyabiliyorum sanırım. Cildimle ilgili ise 25’li yaşlarımdan beri düzenli bakım yapıyorum. Bir de minimum güneşte kalmak ve güneş kremlerini yüksek faktörlü kullanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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