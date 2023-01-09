Nope‘taki oyunculuğuyla New York Film Eleştirmenleri Birliği’nden ”En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü”nü alan Keke Palmer, hamileliği hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Futbolcu erkek arkadaşı Darius Jackson ile ilk bebeklerini kucağına almaya hazırlanan Palmer, ”Her şeyden çok, bebeğimi elime almak için sabırsızlanıyorum” şeklinde konuştu.

Page Six’e konuşan Keke Palmer, doğumuna günler kaldığını ve çok heyecanlı olduğunu belirterek ”Bu, kimsenin sizi gerçekten hazırlayamayacağı şeylerden biri” dedi. ”Ben normalde hızlı tempolu bir insanım” diyen Keke Palmer, hamileliğin temposunu yavaşlattığını anlatırken ”Benim için hayat saatte en az 90 mil hızla gidiyor, bu benim seyir hızım. Yani evet, bence genel olarak, ister tatiller ister hayatımdaki bu geçiş olsun, yavaşlamak kesinlikle bana doğal gelen bir şey değil” ifadelerini kullandı.

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