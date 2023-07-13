Yargı ile Aşk 101 gibi dizilerle geniş hayran kitlesine ulaşan, sonrasında ise “Three Thousand Years Of Longing” gibi uluslararası yapımlarda rol alan ödüllü genç oyuncu Ece Yüksel çifte vatandaş oldu.

Instagram hesabından vatandaşlık seremonisinden video paylaşan 25 yaşındaki oyuncu “Hollanda vatandaşı olma postumdur, artık bir çifte vatandaşım… Vatandaşlık seremonisi de mikrofonu kendine çevirip poz vermek için uygun bir ortamdır. Teşekkürler Hollanda” ifadelerini kullandı. Özel hayatını basından uzak yaşayan başarılı oyuncu, geçtiğimiz sene ağustos ayında çocukluk aşkı Martin Wevers ile nikah masasına oturdu.