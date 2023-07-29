Aslıhan Güner ile Gülsim Ali, önceki gün Etiler’deki bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Ali, “Annemle birlikte Bodrum ve Kapadokya’ya gittik. Kültür turizmi yaptık. Bildiğiniz gibi ailem Bulgaristan’da yaşıyor. Zor oluyor onlardan uzakta yaşamak ama iyi ki Aslıhan gibi arkadaşım var” şeklinde konuştu.

Güner ise, “Bizim sektörde arkadaş olabilmek çok zor olur. Ego ile aynı doğrultuda bir iş yapıyoruz. Bunu kimse inkâr edemez. Oyunculuk egoların doğru yönetilmesi ile orantılı bence. Tanınmak psikolojiyi ciddi derecede bozacak bir şey. Önemli olan bunu doğru yönetebilmek. Benim etrafımda çok az insan var. Az insan, çok huzur” dedi.

Gazetecilerin “Sektörde garip karşıladığınız durumlar ne oluyor?” sorusuna yanıt veren Gülsim Ali, “İş bitince, arkadaşlık bitiyor. Takipten çıkıyorlar. Bu tarz şeylerle çok karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ali, ‘Barbie’ akımı hakkında şunları söyledi:

“Beden oluşumunun bu şekilde dayatılmasını çok hoş bulmuyorum. Pembe rengi çok seviyorum ama bu akımdan sonra pembe giymeye korkar oldum açıkcası” ifadelerini kullandı.”