Ünlü oyuncu Doğa Rutkay üç ay fizik tedavi görecek!

Yaz sezonu boyunca eşi Kerimcan Kamal ve ikiz çocukları ile beraber Çeşme’de tatil yapan Doğa Rutkay, spora olan düşkünlüğü ile biliniyor. Ünlü oyuncu haftanın dört günü ağırlıkla çalışıp, pilates yaparak 69 kilodan 56 kiloya kadar düşmüştü.

İstanbul’a döndükten sonra da sporunu yapmaktan vazgeçmeyen Rutkay, geçtiğimiz günlerde koşu yaptığı esnada sakatlandı.

Posta gazetesinden Halil Kalmuk’un haberine göre; Oyuncu Doğa Rutkay, sağ baldırındaki kaslarda yırtılma oluştuğunu açıkladı.

Başarılı oyuncu bir süre spordan uzak kalacağını söyleyerek “Üç ay fizik tedavi görmem gerekiyor. Bu süreçte spor yapmam yasak. Aslında sağ bacağım daha önceden sinyal verdi ama ben üzerinde durmadım. Aksine zorladım. Bu da büyük bir ders oldu” dedi.