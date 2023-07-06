‘Yürek Çıkmazı’ dizisiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Dilara Aksüyek, Bursaspor’da forma giyen Cenk Şahin ile yeni bir aşka yelken açtı. Hakan Kanburoğlu’nun özel haberine göre; Onur Bay ile olan ilişkisiyle konuşulan Aksüyek, şu sıralar Çeşme’de tatil yapıyor.

Tuğba Yurt’un eski sevgilisi Cenk Şahin’le tatilin tadını çıkaran oyuncu, geçtiğimiz akşam Alaçatı’daki bir eğlence mekanında sevgilisine sarılarak poz verdi. Ancak henüz sosyal medyada yayılan fotoğraflarına dair bir açıklama yapmadılar.