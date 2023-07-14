Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı iddialı paylaşımlarıyla sürekli magazin gündeminde yer alan Demet Özdemir, son paylaştığı pozlarında tercih ettiği çanta ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun küçük çantasının dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu ve fiyatının 30 bin 454 TL olduğu ortaya çıktı.

Özdemir’in takipçileri, bu pahalı tercihinin uygun bir seçim olup olmadığı konusunda farklı görüşlere sahip. Ancak Demet Özdemir, iddialı tarzıyla ve lüks markalara olan ilgisiyle magazin dünyasında kendine özgü bir imaj oluşturmayı sürdürüyor.