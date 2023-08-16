Çekimleri tamamlanan ‘Ayşe’ filminde rol alan Binnur Kaya, geçtiğimiz günlerde “Öyle unutulmaz bir yolculuktu ki… Yol güzeldi,yolcular güzeldi… Her şey bize eşlik etti; gökyüzü, yıldızlar, gündüz, gece, hayvanlar, yollar… Teşekkür ederim hepsine… Kalbimden…” mesajını yayınlamıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Kaya Yalı Çapkını’nda Halis Ağa’nın (Çetin Tekindor) kızı rolü için teklif almış. Kulislerden alınan bilgilere göre ünlü oyuncunun ekibe dahil olduğu konuşuluyor. Sürpriz bir değişiklik yapılmadığı takdirde oyuncular cuma günü okuma provası yapacak. 19 Ağustos tarihinde ise sete çıkılması planlanıyor.