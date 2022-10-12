Son olarak Netflix’te yayınlana ‘Azizler’ filminde canlandırdığı ‘Füsun’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Bergüzar Korel, imaj değişikliği yapmaya karar verdi. Geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğu Leyla’yı kucağına alan ve şimdilerde ailesiyle birlikte Londra’da yaşayan Korel, Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla adından söz ettirdi.

Yıllarca saçlarını koyu renkte kullanan güzel oyuncu, yeni saç rengi ve tarzıyla çekilen fotoğraflarını “Ayy yine yaptım” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Bergüzar Korel’e, meslektaşları arasından Merve Dizdar, Beyza Şekerci ve Esra Ruşan’dan da yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da paylaşıma, “Bayıldım”, “Çok yakışmış”, “Harika olmuş” gibi yorumlarda bulundu.