Nick Cannon, en küçük çocuğunu kaybetmenin yasını tutuyor.

41 yaşındaki aktör Salı günü, kendi adını taşıyan gündüz programı Nick Cannon’da 5 aylık oğlu Zen’in beyin tümörü nedeniye öldüğünü duyurdu. Alyssa Scott ile birlikteliklerinden doğan, yedinci çocuğu olan Zen’i 2 aylıkken başının iri göründüğünü fark ettikten sonra doktora götürdüklerini söyledi.

Cannon, programda şu ifadeleri kullandı: “Bugün pek çok nedenden dolayı özel bir gün ama kolay olmayacak. Bunu kimseyle, hatta ekiple bile paylaşmadım,” diye başladı. “Çok zor bir hafta sonu geçirdim.”.

Bu hafta sonu oğlunu son kez kucağına aldığı zaman olduğunu söyleyen Cannon, gözyaşlarına boğuldu.