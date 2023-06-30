Ünlü model Naomi Campbell, Instagram hesabından yayınladığı kareyle yeni bir bebeğinin olduğunu açıkladı. İki yıl önce bir kız çocuk dünyaya getiren Campbell, bu kez bir erkek bebekle ailesini büyüttü.

53 yaşındaki ünlü isim, artık iki çocuk annesi olduğunu yaptığı duygu yüklü paylaşımla duyurdu. Yayınlanan fotoğrafta bebeğini kucağına tuttuğu görünen Naomi Campbell’in iki yaşındaki kızının eli de aynı karede yer alıyor.

Campbell, müjdeli haberi verdiği paylaşımında minik oğluna “Benim küçük sevgilim” sözleriyle seslenerek Şunu bil ki varlığınla bizi onurlandırdığın andan itibaren ölçüsüz bir sevgiyle sarılıp sarmalanıyorsun” ifadelerini kullandı.