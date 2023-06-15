Salı günü ünlü İtalyan restoranı Giorgio Baldi’de arkadaşları Hailey Bieber ve Lori Harvey ile akşam yemeği için buluşan Kendall Jenner, bugüne kadar giydiği en cesur kombinlerden birini sergiledi. Transparan bir bluz tercih eden ünlü model, siyah diz üstü çizmelerle bu şık ve cesur görünümünü tamamladı. Saçlarını düz bir stilde ortadan ayıran Jenner, siyah bir el çantası ve siyah bir kemerle kombinini tamamladı.

Makyaj konusunda da iddialı bir tercih yapan Jenner, mat bir açık kahverengi ruj ve pembe allık kullanarak mükemmel bir görünüm elde etti.

Kendall Jenner’ın cesur ve şık görünümü, objektiflere yansıyan anlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü modelin stil tercihleri ve şıklığı bir kez daha konuşuldu.