Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve arkadaşı Leah McCarthy, geçtiğimiz günlerde tatile gittiği Karayipler bölgesinin batısında bulunan Cayman adalarında tutuklandı. 28 yaşında olan modelin havaalanında tutuklanmasının gerekçesinin Hadid’in bavulundan çıkan uyuşturucu madde olduğu öğrenildi. 10 Temmuz’da tutuklanma sonrasından cezaevine konulan Hadid ve arkadaşının bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hadid’in Sözcüsü, “Gigi, New York’ta yasal olarak kullanılan tıbbi lisanslı bir uyuşturucu maddeyle seyahat ediyordu. Bu madde, aynı zamanda Büyük Cayman’de de 2017’den beri yasal. Dolayısıyla onun sicili temiz kaldı ve adadaki zamanının tadını çıkarıyor” ifadelerini kullandı.