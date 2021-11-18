Ünlü model Emily Ratajkowski’den çarpıcı itiraf!

Oyuncu eşi Sebastian Bear-McClard ile üç yıldır mutu bir evlilik sürdüren İngiliz model Emily Ratajkowski, geçtiğimiz aylarda ilk çocuğu Sylverster Apollo Bear’ı kucağına almıştı. Çocukluk yıllarından beri seks objesi olarak görülmekten çok sıkıldığını söyleyen Ratajkowski, kendisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Güzel model, hamilelik günlerinden kaleme aldığı feminist makalelerden oluşan ‘My Body’ isimli kitabında, çocukluk yıllarından bu yana güzellik algısına takıntılı olduğunu itiraf etti.

Emily Ratajkowski, “Aslında kendime güvenim düşük. Sosyal medyada fotoğrafları paylaştıktan sonra kendimi, ne kadar beğeni aldığımı kontrol ederken buluyorum” ifadelerini kullandı.