Ünlü Modacı Ebru Yener’den şok talep

Ünlü modacı Ebru Yener, yıllar önce yaptığı açıklamaların kişilik ve şerefine zarar verdiği gerekçesiyle mahkemeye başvurarak kaldırılmasını talep etti. Yener’in, talebine mahkemeden olumsuz yanıt geldi. Mahkeme verdiği kararda, o haberlerde şeref ve haysiyete yönelik bir eleştiri bulunmadığını belirterek talebi reddetti.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak’ın haberine göre; Dubai‘de şeyh eşlerine vereceği özel bir defileye imzasını atan modacı Ebru Yener, yıllar öncesine ait haberlerine kaldırılmasını istedi.

“Popom erimeyince genetik olduğu kanısına vardım”

Ebru Yener, o dönem yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; “İzmir’de katıldığım bir yarışmada Zeki Triko‘nun sahibi Zeki Başeskioğlu‘nun ilgisini çekmiştim. Benimle katalog çekimi yapmak istediğini, fakat popomun büyük ve çıkık olduğunu, bu yüzden zayıflamam gerektiğini söyledi. İki ay rejim yaptım ama popom erimeyince genetik olduğu kanısına vardım. Bu özelliğimden dolayı belki işi kaçırdım ama her şeye rağmen tüm özelliklerimden memnunum.”

Mahkeme talebi reddetti

Adı birçok iş insanıyla da yazılan modacı, bu sözleri ve özel hayatı hakkında çıkan haberlerin kaldırılması için nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.

Yener, başvuru dilekçesinde, kişilik, şeref ve itibarının korunması için bu haberlerin kaldırılması gerektiğini ileri sürdü. Yener, talebinin ardından haberlerde inceleme yapan hakimlik, haber içeriklerinin magazinel ve çoğunun da kendi açıklamaları olduğunu belirtip modelin talebini reddetti.