Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde “yağmaya teşebbüs, suç örgütü kurmak ve yönetmek, iftira” suçlamalarıyla gözaltına alınan Can Tanrıyar’ın sorgusu tamamlandı.

Muhammed Yakut’a “hedef aldığı kişilerle” ilgili sufle verdiği ve yaptığı yayınları yönlendirdiği iddia edilen Tanrıyar’ın, Muhammed Yakut ile işbirlikleri net olarak tespit edildi.

Savcılık sorgusunun ardından “yağmaya teşebbüs, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlamalarıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Can Tanrıyar, “Birden fazla kişi ile yağma suçlaması” ile tutuklandı.