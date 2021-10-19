Ünlü Markanın Yeni Reklam Yüzü Merve Dizdar Oldu

Rana Mamatlıoğlu ve Deniz Madanoglu’nun senaryosunu yazdığı ekranların sevilen dizisi ‘Masumlar Apartmanı’nda Gülben Karakterini canlandıran Merve Dizdar, ünlü bir markanın reklam çekimleri için kamera karşısına geçti.

Oynadığı dizinin sezon arasında Cem Yılmaz’ın ‘Erşan Kuneri’ filminde de rol alan Dizdar, en son gelen bilgiye göre bir reklam anlaşması yaptı.

Geçtiğimiz pazar günü çekimlere başlayan güzel oyuncu Merve Dizdar, “Yemeksepeti“nin yeni yüzü oldu.