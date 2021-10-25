Ünlü Manken Deniz Akkaya Eser Yenenleri Ağır Eleştirdi

Eser Yenenler’e katıldığı bir tv programında, Deniz Akkaya’nın yaptığı “Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmüyorum” yorumundan bahsedilmişti. Yenenler, ünlü mankenin yapmış olduğu bu açıklamaya “Şişmanlar da Deniz Akkaya’ya bayılıyordu zaten, Allah Allah… Talihsiz bir açıklama olmuş. Benim programıma geldiğinde Berfu‘nun güzelliğine ve benim kilolarıma sinir olmuştu. ‘Kızı bulmuşsun, kendine bakacaksın’ diye, orada da arkada bana bir sinirlendi” sözleriyle tepkisini koymuştu.

Başarılı komedyenin yaptığı bu açıklamaya Deniz Akkaya cephesinden cevap gecikmedi. Ünlü manken, Eser Yenenler’in sözlerini şu şekilde yorumladı: “Eser’e sorulan soru aslında farklı yönlerden cevaplandırılması gereken bir sorudur. Öncelikle Eser‘in de bahsettiği gibi bu mevzu onun programında ortaya çıkmış bir cümledir, ancak bu cümlenin başı sonu yani giriş gelişme sonucu var.

Eser‘in bana programda yönelttiği sorular, kilo mevzusu, erkekler ve ilişkiler üzerineydi ki şu an bunu tekrarlamak istiyorum; 44 yaşında, çocuğunun peşinden tek başına koşan, üreten bir anne olarak elbette ki kendine iyi bakan sağlığına dikkat eden yani kısaca bilinçli bir erkekle olmak istemem son derece doğal. Sahip olduğu imkanlara rağmen hala bedenine acımasızca fast-food sıkıştırarak kendini bir nevi intihara sürükleyen bir adamla birlikte olmam söz konusu bile değil. Eser’in söylediği gibi bu talihsiz bir açıklama değil, aksine gerçekleri konuşan bir açıklamadır. Keşke herkes benim kadar cesur olsa! Keza kendisinin de bahsettiği üzere eşinin yanında sadece görüntü olarak kötü durması değil, dünyalar güzeli çocuklarına daha iyi ebeveynlik yapabilmesi için bu şarttır. Dünyanın en iyi sesi kronik kilo problemi olan Adele dahi çocuğu için kilo verdiği ve ne kadar mutlu olduğunu anlatıyor. Bana güvenmiyorsanız ona kulak verin”