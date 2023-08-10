Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, yaz aylarının başında önce Antalya, ardından Yunanistan’da tatil yapmıştı. Son olarak Çeşme’de görülen Şıkel, hem fit fiziğiyle genç kızlara taş çıkarırken hem de plaj şıklığıyla göz kamaştırdı. Snob Magazin’de yer alan habere göre; Küpe, kolye, saat ve beline taktığı zincirle tamamladığı kombiniyle kusursuz bir görünüm sergileyen 44 yaşındaki manken, denizde bile şıklığından ödün vermedi. Görenler, “Çağla Şıkel, denizde bile çok havalı” gibi yorumlar yaptı.

Son dönemde Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla sıkça gündeme gelen Çağla Şıkel, çocuklarıyla birlikte Alaçatı’daki yazlıklarında tatil yapıyor. Sosyal medya hesabında eğlenceli anları zaman zaman paylaşan Şıkel, geçtiğimiz günlerde kendisine düzenlenen sürpriz akşam yemeğini de takipçileriyle paylaşmıştı.