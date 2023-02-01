Korku sinemasının klasikleri arasında yer alan ünlü1980’lerin başından günümüze kadar izleyiciyi yarattığı doğaüstü evrenle korkutmayı başaran Kötü Ruh filmi serinin beşinci filmiyle geri dönüyor. ‘Kötü Ruh Uyanış’ adıyla 21 Nisan’da vizyona girmeye hazırlanan filmde bu kez bu kez aksiyon ormandan şehre taşınıyor. Ormanda bir kulübede geçen serinin diğer filmlerinin aksine metropolde geçecek olan hikâye, Sutherland ve Sullivan’ın canlandırdığı, birbirine yabancılaşmış iki kız kardeşin karmaşık hayatını konu alıyor.

Kötü Ruh serisinin yaratıcılarından yönetmen Sam Raimi’nin yönetici yapımcı olarak karşımıza çıktığı filmin yönetmen koltuğunda Lee Cronin oturuyor.

İşte ‘Kötü Ruh Uyanış’ filminin fragmanı!

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