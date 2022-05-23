Her gün farklı güzellik ürünleri piyasaya sürülüyor; her ihtiyaç için farklı bir ürün bulunuyor. Ancak buna rağmen ilginç yöntemlere başvuranların sayısı da oldukça fazla. Dünyaca ünlü isimler de bantlardan buzlu suya, oldukça farklı yöntemler kullanıyorlar. İşte pahalı güzellik ürünleri yerine bu yöntemleri kullanan ünlü isimler…

Lady Gaga yüzünü bantlıyor

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, yüzüne şekil vermek için sıklıkla yüz bantlarını tercih ediyor. Özellikle de peruk taktığı zamanlarda yüzünü bantlamayı seviyor. Bu bantlar sayesinde yüzünün sıkı görünmesini sağlıyor.

Cardi B yüzünü tıraş ediyor

Ünlü rapçi cildinde daha pürüzsüz bir görünüme ulaşmak için tüylerini tıraş etmeyi tercih ediyor. Dermaplaning ile ölü derilere ve şeftali tüylerine veda ediyor. Bu sayede makyajına daha pürüzsüz bir görünüm veriyor.

Margot Robbie dudaklarına pişik kremi sürüyor

Ünlü aktris Margot Robbie, dudak balmları yerine bebeklerde kullanılan pişik kremlerine başvuruyor. Bu kremlerin dudak nemlendirmesinde birebir olduğunu düşünüyor.

Kate Hudson yüzünü buzlu suya sokuyor

Ünlü oyuncu yüzündeki yorgunluğu gidermek için yüzünü buzlu bir suya daldırıyor. Yanaklarında allık etkisi yaratması için yüzünü bir dakika boyunca buzlu suda bekletiyor. Bu işlemin cildi sıkılaştırdığını söylüyor.

Chloë Grace Moretz yüzünü zeytinyağıyla yıkıyor

Ergenliğinde sivilcelerle baş ederken yüzünü zeytinyağıyla yıkayan oyuncu, bu sayede cildin lekelerden arındığını söylüyor.

Cameron Diaz sivilcelerini göz damlası ile temizliyor

Diaz, yüzündeki sivilceleri önleyecek bir krem kullanıyor. Ardından göz damlası sıkarak kızarıklıkları ve şişlikleri önlüyor.

Nicole Kidman saçlarını meyve suyuyla yıkıyor

Kidman, sağlıklı ve parlak saçlarıyla dikkat çekerken bunu saçlarını meyve suyuyla yıkamasına borçlu olduğunu söylüyor. Saç rengine göre meyve suyu çeşidi değişiyor.