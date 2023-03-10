Ünlü isimler, 9 Mart gecesi Los Angeles’ta düzenlenen Versace‘nin 2023 Sonbahar/Kış defilesi için şıklık yarışına girdiler. Dua Lipa, Paris Hilton, Anne Hathaway ve daha birçok ünlü ismi bir araya getiren defiledeki dikkat çekici görünümlere birlikte inceleyelim.

Miley Cyrus

Lil Nas X

Gabrielle Union ve Dwyane Wade

Ariana DeBose

Lily James

Pamela Anderson

Dua Lipa

Anne Hathaway

Paris Hilton

Demi Moore

Simone Ashley

Sabrina Dhowre Elba

Noah Beck

Matt Bomer

Lucien Laviscount

Ece Dilan Atar

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