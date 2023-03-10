Ünlü isimler, 9 Mart gecesi Los Angeles’ta düzenlenen Versace‘nin 2023 Sonbahar/Kış defilesi için şıklık yarışına girdiler. Dua Lipa, Paris Hilton, Anne Hathaway ve daha birçok ünlü ismi bir araya getiren defiledeki dikkat çekici görünümlere birlikte inceleyelim.
Miley Cyrus
Lil Nas X
Gabrielle Union ve Dwyane Wade
Ariana DeBose
Lily James
Pamela Anderson
Dua Lipa
Anne Hathaway
Paris Hilton
Demi Moore
Simone Ashley
Sabrina Dhowre Elba
Noah Beck
Matt Bomer
Lucien Laviscount
Ece Dilan Atar
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