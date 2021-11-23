Sosyal medya günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden, ancak olumsuz etkileri de yok değil. Ünlü isimlerin yorumları sizleri şaşırtacak.

Bütün gün saatlerce sıkılmadan yapabileceğimiz bir şey varsa o da sosyal medyaya bakmak olsa gerek. Akıllı telefonların hakimiyeti ele geçirmesiyle onlara daha da bağımlı hale geldik. Bir yetişkin günde ortalama iki saatini sosyal medyada geçirirken, Amerikalı bir ergen için bu günde dokuz saate kadar çıkabiliyor. Ancak tabii ki sosyal medya tamamıyla kötü değil. İnsanlarla iletişim kurmaya, ilham almaya, daha az yalnız hissetmeye yardımcı oluyor; ne var ki bu onu nasıl kullandığımıza ve algıladığımıza bağlı.

2020 yılında yayınlanan Netflix belgeseli “Social Dilemma”yı birçoğunuz izlemişsinizdir. Belgeselde sosyal medyanın nasıl bizi bağımlısı haline getirdiğinden bahsediliyor. “Ortada bir ürün yoksa ürün sizsiniz” diyerek çarpıcı gerçekleri su yüzüne çıkarıyor. Şimdi gelin sürekli göz önünde olan ve sosyal medyada her türlü yoruma açık olan dünyaca ünlü kişilerin sosyal medya hakkındaki görüşlerine göz atalım.

Şok eden karar

Sosyal medyanın yaratabileceği olumsuz etkilere dair en çarpıcı olaya kısa bir süre önce Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda şahit olduk. Simone Biles daha önce olimpiyatlarda dört kez altın madalya kazanmış olan başarılı bir jimnastikçi. Simone, “Akıl sağlığıma odaklanmalıyım” diyerek, olimpiyat finallerinden çekilme kararı aldı. “Bazı günler herkes tweet atıyor ve dünyanın ağırlığını üzerinizde hissediyorsunuz” diyerek sosyal medyanın üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi gözler önüne sermiş oldu.

Sev beni

Kendall Jenner ise yaptığı bir açıklamada, sosyal medyanın bağımlılık yapıcı doğasından ve gerçeklikle olan bağlantısını nasıl koparmasına sebep olduğundan bahsediyor. “Bana öyle geliyor ki genç yaştan itibaren onaylanmak istiyoruz ve bu bizi sosyal medyaya yöneltiyor” diyor. Psikologlar ailelerinden ve yakınlarından yeterince destek ve yorum alamayan kişilerin bu ilgiyi dışarıda aradığından bahsediyor.

Sosyal medyanın negatif etkilerinden bahseden bir diğer ünlü isim ise Kate Winslet. Verdiği bir röportajda şöyle diyor: “Sosyal medya genç kadınların özgüveni üzerinde büyük bir etkiye sahip, çünkü tek yaptıkları insanların onları sevmeleri için kendilerini baştan tasarlamaları. Bu neye sebep oluyor? Yeme bozukluklarına. Ve bu beni çok kızdırıyor. Bu sebeple evimizde sosyal medyaya yer yok.”

Zorbalığa maruz kalanlar

Günümüzün genç yıldızlarından Millie Bobby Brown’un da bu konuda görüşleri var. Şu an 17 yaşında olan oyuncu 2018’de homofobik meme’lere maruz kaldığı için Twitter’dan ayrıldı. “Hem gerçek hayatta hem de online hayatta üzücü olaylarla uğraştım. Bazı insanların yazdığı şeyleri okumak gerçekten acı vericiydi” diyor. “Sosyal medya dünyadaki en iyi ve en kötü yerlerden biri. Duyulması gereken durumlar hakkında farkındalık kazandırıyor. Kimse sosyal medyanın pozitiflik ve değişim içermeyen bir platform olduğunu söyleyemez. Ama aynı zamanda orada çok fazla zorbalığa uğradığımı söyleyebilirim. Sosyal medyayı daha mutlu bir yer haline getirmek istiyorum” diyerek platformun ikilemini ortaya koymuş oluyor.

Yazı Miray Akbaş