Ünlü isimler stres ile nasıl başa çıktıklarını anlattı

Herkes gibi çoğu ünlü de arada sırada stres ve gerginlik yaşayabiliyor! Bu yüzden de kendilerini rahatlamak için farklı metotlar geliştiriyorlar. Gelin beraber nasıl bir yol izlediklerine bakalım.

1: Jennifer Aniston

Friends’in oyuncularından olan Jennifer Aniston, stresle patates cipsinin çıkardığı sesle baş ettiğini söylüyor. “Crunch, crunch, crunch. Bu ses genellikle yeterli oluyor. Biliyorum çok rahatsız ama kendimi kontrol edebiliyorum”

2: Adele

“Easy On Me” şarkısıyla müzik piyasaya dönen Adele, kilo vermesinin kasıtlı olmadığını fakat kilo vermesinin stresle başa çıkma yönteminin yan etkisi olduğunu belirtti. “Spor yaparken herhangi bir anksiyete durumu hissetmiyordum. Hiçbir zaman amacım kilo vermek değildi. Eğer bedenimi güçlendirirsem ruhsal ve zihinsel olarak da kendimi güçlendirebileceğime inanmak istedim” diyor.

3: Ryan Renolds

Deadpool’un başrol oyuncusu olan Ryan Renolds ise toplumda anksiyete hakkında konuşarak bunun üstesinden gelmeye çalıştığını söylüyor. Ayrıca kendisine zaman ayıramamasının nedenlerinden birini de uzun zamandır onunla olan anksiyete olduğunu da ekliyor.

4: Zendaya

Dune filminin yıldızlarından olan Zendaya attığı bir tweet ile stresle evinde kurduğu “boya istasyonu” ile başa çıktığını açıkladı. Oyuncu, “Evimde kurabileceğim tedavi verici bir alan buldum. Stresime yardımcı oluyor” attığı bu tweetin altına ise boyama kitaplarının fotoğraflarını da ekliyor.

4: Justin Bieber

Çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren ve küçük yaşta şöhreti yakalayan Bieber uzun süredir anksiyete atakları yaşadığını belirtmişti. 2019 da Instagram gönderisinde anneannesinin şarkıcıya yolladığı bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta “Görebileceğin beş şey, dokunabileceğin dört şey, duyabileceğin üç şey, koklayabileceğin iki şey ve tadabileceğin bir şey buna topraklama denir. Çevrenizdeki kontrolü kaybettiğinizde size yardımcı olabilir” yazıyordu.

Ayrıca şarkıcının eşi Hailey Bieber katıldığı bir YouTube kanalında eşinin, anksiyete duygularını azaltmak için “yapmak” olarak bilinen bir travma terapisi tekniği de kullandığını ortaya koydu. İşlem, stresi serbest bırakmak için ellerinizi yüzünüze ve kafanıza sürtmeyi içerir.

5: Angelina Jolie

Eternals filminin oyuncularından olan güzel oyuncu Angelina Jolie ise stresten uzaklaşmak için meditasyon yaptığını fakat bu meditasyonun bilinen meditasyondan farklı olduğunu belirtti.

Jolie, “Bir saat kadar yerde boyama yapan çocuklarla oturuyorum ya da trambolinde zıplamaya gidiyorum” diye de ekliyor.

6: Jennifer Lopez

Yoğun programına rağmen, süper star Jenniffer Lopez hala her sabah ve her gece 20 dakika transandantal meditasyon uygulamak için kendine zaman yaratıyor.

“Zihniniz, ruhunuz ve bedeninizle ilgilenen çok yönlü bir yer. Çalışıyor, dans ediyor, meditasyon yapıyorum. Günün sonunda, sadece mutlu olmak, çocuklarımla birlikte olmak ve bana verdikleri sevgiyi ve neşeyi hissetmek istiyorum. Bunların hepsi dengeyi sağlamama yardımcı oluyor, bu yüzden çalışmak o kadar çılgınca gelmiyor” diyen Lopez stresle kendi yöntemleriyle başa çıkıyor.

7: Kate Hudson

Fabletics’in kurucusu ve oyuncu Kate Hudson, işler zorlaştığında başkalarına güvenmekten korkmadığını söylüyor. Bu şekilde stresi yenebildiğini dile getiriyor.

“Hepimiz kendimize çok fazla baskı yapıyoruz ve pandemi sürecinde zihinsel ve ruhsal bakım için çok zorlu bir dönemdi. Ama sizler için bir ipucu, lütfen ihtiyacınız olduğu anlarda başkalarına güvenin, korkmayın!”

8: Chris Hemsworth

Marvel’ın süper kahramanlarından Thor’u canlandıran Chris Hemsworth, anksiyete ile yaşadığı mücadeleyi anlatıyor. “Sürekli kendinizi analiz ettiğinizde, bu çaba bencilce bir çabadır. Ben biraz daha derine bakıp ‘bu korku neye dayanıyor? Bana ne anlatmaya çalışıyor’ diye sorar ve kendimi bu şekilde analiz ederim”

“Olaydan sonra işleri batırdığın için kendini dövmen işe yaramaz. Korkuyu kontrol edemezsin. Korku geldiğinde her şeyin tek bir ana bağlı olduğunu düşünmek kolaydır. ama hiçbir şey yapamaz. Hiçbir an yolculuğunuzu tanımlamaz.”