Yer aldıkları projelerle beraber sosyal medya iş birliklerine de ağırlık veren bazı oyuncu, şarkıcı ve futbolcular, yer aldıkları platformda doğum günü ve özel kutlamalar için kişiye özel video çekerek para kazanıyor. Platform üzerinden para kazanan isimlerin başında Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer ve Serdar Ortaç gibi isimler yer alıyor. Çektiği videolar ile kazanç sağlayan bazı isimler ve kazançları şu şekilde;

Mehmet Ali Erbil: 5 bin TL

Şafak Sezer: 3 bin TL

Serdar Ortaç: 2 bin 900 TL

Alişan: 2 bin 500 TL

Ferhat Göçer: 2 bin TL

Arda Güler: 2 bin TL

Doğuş: 2 bin TL

Serdar Aziz: 2 bin TL

Yonca Evcimik: 1.250 TL

Ebru Şallı: 1.000 TL

Erdal Özyağcılar 1.000 TL

Tamer Karadağlı: 1.000 TL

Nuri Alço: 850 TL

Kibariye: 750 TL

Tanju Çolak: 600 TL

Mustafa Topaloğlu: 500 TL

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