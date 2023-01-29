Yer aldıkları projelerle beraber sosyal medya iş birliklerine de ağırlık veren bazı oyuncu, şarkıcı ve futbolcular, yer aldıkları platformda doğum günü ve özel kutlamalar için kişiye özel video çekerek para kazanıyor. Platform üzerinden para kazanan isimlerin başında Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer ve Serdar Ortaç gibi isimler yer alıyor. Çektiği videolar ile kazanç sağlayan bazı isimler ve kazançları şu şekilde;
Mehmet Ali Erbil: 5 bin TL
Şafak Sezer: 3 bin TL
Serdar Ortaç: 2 bin 900 TL
Alişan: 2 bin 500 TL
Ferhat Göçer: 2 bin TL
Arda Güler: 2 bin TL
Doğuş: 2 bin TL
Serdar Aziz: 2 bin TL
Yonca Evcimik: 1.250 TL
Ebru Şallı: 1.000 TL
Erdal Özyağcılar 1.000 TL
Tamer Karadağlı: 1.000 TL
Nuri Alço: 850 TL
Kibariye: 750 TL
Tanju Çolak: 600 TL
Mustafa Topaloğlu: 500 TL
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