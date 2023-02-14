Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 şiddetindeki yıkıcı deprem tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Dünyanın dört bir yanından gelen yardımların yanı sıra Türkiye’de de ünlü isimlerin katıldığı yardım toplama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Başarılı oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabından “Gelecek hafta New York’ta gerçekleşmesi planlanan Türkiye ve Suriye yardım konserini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.” notuyla yaptığı paylaşımda yardım konseri düzenleneceğini duyurdu. Ayrıca Cumbul’un paylaştığı tanıtım videosunda Selçuk Şirin’in sunduğu yardım konserine katılan isimler arasında Engin Günaydın, Fatma Turgut, Demir Demirkan gibi ünlü isimlerin de yer alması dikkat çekti.

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