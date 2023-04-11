Hava Muhalefeti‘nin galasına, birçok ünlü isim katıldı. Murat Kepez’in yönetmenliğini yaptığı filmde başrolü paylaşan Ali Sunal ve Doğa Rutkay‘ın yanı sıra, Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, kızı Ezo Sunal, Yasemin Sakallıoğlu, Burak Yırtar, Fettah Can, Feyza Altun, Cansu Kurtçu, Nazlı Sunal, Kerimcan Kamal, Pınar Altuğ, Yağmur Atacan, Derya Uluğ, Rachel Araz, Hatice Aslan, Mahir İpek, Alper Kul, Açelya Topaloğlu, Onur Buldu, Özgün Aydın, Uğur Bilgin, Erdem Yener, Onur Atilla, Hakan Bilgin, Özge Borak, Toygan Avanoğlu, Aslı İnandık, Hüsnü Güreli, Hakan Ateş, Alpay Erdem, Giray Altınok, Özgür Ozan, Gürhan Altundaşar ve Murat Cemcir gibi isimler de yer aldı.

3 Temmuz 2000 tarihinde hayata veda eden Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, “Çok heyecanlı ve mutluyum. Ali, sürekli beni arayıp ‘Gelecek misin?’ diye sordu. Onu, Kemal (Sunal) ile karşılaştırmak hiç doğru değil. Herkes kendi yapabildiğini yapacak. Kemal aramızdan ayrıldığında onu her zaman yaşatacağıma dair kendime söz vermiştim. Bunun için bir Youtube kanalı açtım ve orada Kemal’in kendisi için yaptığı arşivi paylaşıyorum. O artık herkesin Kemal’i oldu” ifadelerini kullandı.

Ünlü besteci Cansu Kurtçu, ”Doğa Rutkay benim ahiretliğim. Güzel bir film olduğundan eminim. Ailecek Bodrum’a yerleşmeye karar verdik. Şehir hayatından uzaklaşıp, daha sakin bir yaşam sürdürmek istiyoruz. Bana göre artık İstanbul’un enerjisi bitti” dedi.

Eşi Yağmur Atacan ile kameralara poz veren oyuncu Pınar Altuğ, ”Gülmek denilince akıllara Sunal Ailesi gelir. Arkadaşımın başarısını görmek beni çok mutlu eder. Gişesi bol olsun” diyerek iyi dileklerini iletti.

Eski Türkiye güzeli Altuğ, “Güzellik yarışmalarının eski heyecanı ve kıymeti kalmadı. Ünlü olmak biraz daha basitleşti. Ben sokağa çıktığımda herkes parmakla gösteriyordu ve beni tanıyordu. Benim ünlü olma prensibim budur. Teknolojik hızdan memnun değilim. Bazen eski kafalı olmak çok daha iyidir” şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, “Güzel ve keyifli bir film izleyeceğimizi düşünüyorum. Gülmeye hasret kaldığımız bir dönemde olduğumuz için böyle filmlere ihtiyacımız var” dedi.