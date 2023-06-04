2022-2023 Süper Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, şampiyonluk kupasını aldıktan hemen sonra ünlü isimlerden takımlarını kutlayan paylaşımlar da gelmeye başladı.

İşte ünlülerin şampiyonluk paylaşımları…

Alp Kırşan

“Babam Erdinç Kırşan’ın zamanında ter döktüğü formanın sahibi Galatasaray’ı Türkiye’nin 100’üncü yılında şampiyon olmasından dolayı kutluyorum. Nice şampiyonluklara’”

Eda Özerkan

“Rengimi belli, tarafımız belli’”

Derya Balta

“Seneye Mayıs’ta yine ilan etmek dileğiyle. O zaman Hiloş da burada olacak’”

Pelin Öztekin

Aleyna Tilki

Demet Akalın

Kenan Doğulu