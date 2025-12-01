Sanat dünyasının güçlü ve özgün isimlerinden Esra Dermancıoğlu, hem yazıp yönettiği hem de başrolünü Deniz Karaoğlu ile paylaştığı ‘İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim’ adlı oyunu ile 30 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluştu. Yapımını Satsuma’nın üstlendiği oyun, dijitalleşen ilişkiler ve arzunun tüketildiği bir dünyada temasın anlamı üzerine düşündüren güçlü anlatımıyla dikkat çekti. Oyunu izlemeye gelen isimler arasında Beren Saat, Kenan Doğulu, Kaan Çakır, Emre Buga, Pelin Karahan, Seda Akman ve Derya Alabora vardı. Ünlü isimler, Dermancıoğlu’nun yeni oyununda oyuncuyu yalnız bırakmadı.

Dijital çağın değişen ilişkilerini ele alan oyun, bir kadının geçmişiyle, arzularıyla ve kendi benliğiyle yüzleşmesini anlatıyor. Flört uygulamalarındaki mesajlar, sanal kimlikler ve görünür olma isteği üzerinden, insanın artık nasıl temas ettiğini ve nasıl uzaklaştığını sorguluyor. Bir yas evinde başlayan hikaye, bir kadının çocukluk anılarından bugünün dijital yalnızlığına uzanan içsel bir yolculuğa dönüşüyor. Oyuna gösterilen yoğun ilgi üzerine yeni gösterim tarihleri açıklandı.

‘İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim’ Yeni Oyun Tarihleri: TARİH: 19 Aralık Cuma SAAT: 20.30 YER: Watergarden Performans Merkezi / İstanbul / TARİH: 21 Aralık Pazar SAAT: 18.00 YER: Zorlu PSM / İstanbul