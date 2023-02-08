Ünlü isimler, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen deprem felaketine farkındalık amacıyla Show TV’de yayınlanacak olan ‘Deprem Özel’ programında depremzedelere destek olacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Show TV’de bu akşam Fatih Altaylı önderliğinde gerçekleşecek olan Deprem Özel yayınına birçok ünlü isim katılarak, destek olacak. Şahan Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül ve Yılmaz Erdoğan‘ın katıldığı programa Aile dizisiyle geri dönecek olan Kıvanç Tatlıtuğ’un yanı sıra Kızılcık Şerbeti ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizilerinin ünlü yıldızları da katılarak bu özel geceye katkı sağlayacak.

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